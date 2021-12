F1, ipotesi ricorso in appello per la Mercedes: il team ragiona sul da farsi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Mondiale 2021 di Formula 1 rischia di non essere ancora terminato. Come prevede il regolamento, la Mercedes potrebbe infatti fornire ulteriori prove per avviare una nuova indagine. Il team di Brackley, che tuttavia dovrebbe fare ciò entro 72 ore, appare intenzionato a fare un altro appello in seguito ai richiami respinti dagli steward. Secondo il ‘Times‘, però, le cose starebbero in maniera diversa e la Mercedes parrebbe orientata verso la rinuncia. In particolare, il quotidiano spiega come ci sia un clima di rassegnazione nel team, determinato a non ledere ulteriormente l’immagine del marchio. La controversia era iniziata poco dopo il termine del Gran Premio di Abu Dhabi, che aveva incoronato Max Verstappen campione del mondo. La Mercedes aveva contestato il sorpasso del pilota ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Mondiale 2021 di Formula 1 rischia di non essere ancora terminato. Come prevede il regolamento, lapotrebbe infatti fornire ulteriori prove per avviare una nuova indagine. Ildi Brackley, che tuttavia dovrebbe fare ciò entro 72 ore, appare intenzionato a fare un altroin seguito ai richiami respinti dagli steward. Secondo il ‘Times‘, però, le cose starebbero in maniera diversa e laparrebbe orientata verso la rinuncia. In particolare, il quotidiano spiega come ci sia un clima di rassegnazione nel, determinato a non ledere ulteriormente l’immagine del marchio. La controversia era iniziata poco dopo il termine del Gran Premio di Abu Dhabi, che aveva incoronato Max Verstappen campione del mondo. Laaveva contestato il sorpasso del pilota ...

Advertising

sportface2016 : #F1, ipotesi ricorso in appello per la #Mercedes: il team ragiona sul da farsi - darianichele : RT @fracchio_2: @Sugaman1969 Corretto. E chi è costretto, per lavorare, a sottoporsi a tampone dovrebbe fare ricorso, contro il datore di… - Piero42395724 : RT @fracchio_2: @Sugaman1969 Corretto. E chi è costretto, per lavorare, a sottoporsi a tampone dovrebbe fare ricorso, contro il datore di… - EmilioGargiulo : RT @fracchio_2: @Sugaman1969 Corretto. E chi è costretto, per lavorare, a sottoporsi a tampone dovrebbe fare ricorso, contro il datore di… - EureosCriss : RT @fracchio_2: @Sugaman1969 Corretto. E chi è costretto, per lavorare, a sottoporsi a tampone dovrebbe fare ricorso, contro il datore di… -