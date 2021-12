F1, Helmut Marko: “Le proteste della Mercedes poco degne, necessario intervenire sul regolamento” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tante polemiche. E’ con questo spirito che si è vissuto il post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina è andato in scena una corsa molto controversa, ricca di episodi, e sulle decisioni prese dalla Direzione Gara si è discusso per ore. La Mercedes ha presentato due proteste formali per la gestione della Safety Car. Rimostranze che non hanno avuto effetto e respinte dai giudici, ma la scuderia di Brackley ha fatto appello con la ferma volontà di andare fino in fondo. Un modo di agire, chiaramente, poco gradito alla Red Bull, costretta a giustificare il comportamento di Max Verstappen e a far valere le proprie ragioni nel giorno della festa. A questo proposito, Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tante polemiche. E’ con questo spirito che si è vissuto il post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina è andato in scena una corsa molto controversa, ricca di episodi, e sulle decisioni prese dalla Direzione Gara si è discusso per ore. Laha presentato dueformali per la gestioneSafety Car. Rimostranze che non hanno avuto effetto e respinte dai giudici, ma la scuderia di Brackley ha fatto appello con la ferma volontà di andare fino in fondo. Un modo di agire, chiaramente,gradito alla Red Bull, costretta a giustificare il comportamento di Max Verstappen e a far valere le proprie ragioni nel giornofesta. A questo proposito,, consulenteRed Bull, ha ...

Advertising

gattusismo__ : @nabiltheg0at Ma perché vogliamo parlare di Helmut Marko? - IdaGrimaldi : Verstappen che vince il mondiale l'unico anno in cui Helmut Marko non può dire 'Max sarà il campione più giovane di… - frankysteers : “Chi è quello? Il nonno (di Verstappen)?” Io: “No, è Helmut Marko” Questa è mia madre ?? #AbuDhabiGP #F1 - alessio_morra : #Verstappen piange di gioia, ha coronato il sogno suo e del padre che lo ha allevato per diventare campione del mon… - Luca49764884 : Helmut Marko felice no, quello non lo posso sopportare. #skymotori -

Ultime Notizie dalla rete : Helmut Marko F1, Verstappen campione del mondo: incredibile sorpasso ad Hamilton all'ultimo giro. Respinto ricorso Mercedes Lui che con un talento straordinario ha messo uno contro l'altro Toto Wolff ed Helmut Marko già nel 2014. Ma facciamo un passo indietro. Verstappen nasce il 30 settembre 1997 ad Hasselt, città belga ...

Verstappen il predestinato, dai kart al mondiale Lo nota Helmut Marko, consulente della scuderia Red Bull e del suo proprietario, il milardario austriaco Dietrich Mateschitz, che lo chiama nel Red Bull Junior Team e poi lo vuole nel team ...

F1, Helmut Marko: "Le proteste della Mercedes poco degne, urge intervenire sul regolamento" OA Sport F1, Helmut Marko: “Le proteste della Mercedes poco degne, necessario intervenire sul regolamento” Tante polemiche. E’ con questo spirito che si è vissuto il post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina è andato in scena una corsa molto controversa, ricca ...

F1, Helmut Marko: “Le proteste della Mercedes poco degne, urge intervenire sul regolamento” Tante polemiche. E' con questo spirito che si è vissuto il post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina è andato in scena una corsa molto controversa, ricca ...

Lui che con un talento straordinario ha messo uno contro l'altro Toto Wolff edgià nel 2014. Ma facciamo un passo indietro. Verstappen nasce il 30 settembre 1997 ad Hasselt, città belga ...Lo nota, consulente della scuderia Red Bull e del suo proprietario, il milardario austriaco Dietrich Mateschitz, che lo chiama nel Red Bull Junior Team e poi lo vuole nel team ...Tante polemiche. E’ con questo spirito che si è vissuto il post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina è andato in scena una corsa molto controversa, ricca ...Tante polemiche. E' con questo spirito che si è vissuto il post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina è andato in scena una corsa molto controversa, ricca ...