F1, Fernando Alonso: “E’ stata pura fortuna, dobbiamo essere onesti” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fernando Alonso esprime il proprio parere al termine di un incredibile fine settimana in quel di Abu Dhabi, tracciato che ha concluso la stagione 2021 della massima formula. Il due volte campione del mondo mostra la soddisfazione per il titolo piloti dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), vincitore dell’evento dopo una lotta all’ultimo passaggio con il rivale Lewis Hamilton (Mercedes). L’attuale alfiere dell’Alpine non si è nascosto e sin nella conferenza stampa che tradizionalmente precede ogni week-end aveva puntato il dito sul #33 del gruppo, leader virtuale della classifica generale grazie ad un successo di vantaggio. L’ex volto della Ferrari ha dichiarato alla stampa come riposta ‘Ziggo Sport’, emittente olandese: “E’ stata pura fortuna, dobbiamo essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021)esprime il proprio parere al termine di un incredibile fine settimana in quel di Abu Dhabi, tracciato che ha concluso la stagione 2021 della massima formula. Il due volte campione del mondo mostra la soddisfazione per il titolo piloti dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), vincitore dell’evento dopo una lotta all’ultimo passaggio con il rivale Lewis Hamilton (Mercedes). L’attuale alfiere dell’Alpine non si è nascosto e sin nella conferenza stampa che tradizionalmente precede ogni week-end aveva puntato il dito sul #33 del gruppo, leader virtuale della classifica generale grazie ad un successo di vantaggio. L’ex volto della Ferrari ha dichiarato alla stampa come riposta ‘Ziggo Sport’, emittente olandese: “E’...

Advertising

AleColumn99 : RT @AleColumn99: Nel 2015, un giovane Max Verstappen superava un frustrato Fernando Alonso portandolo a definire il suo motore Honda come '… - GPinsss_ : RT @PieroLadisa: 'Voglio congratularmi con Max Verstappen per aver vinto il titolo. Era solo questione di tempo. Anche se ha avuto fortuna… - kenny1897 : @francescacheeks Quando Alonso passo alla Ferrari, apoteosi... Grande Fernando ?? - CCokina12 : RT @PieroLadisa: 'Voglio congratularmi con Max Verstappen per aver vinto il titolo. Era solo questione di tempo. Anche se ha avuto fortuna… - Dr4couis : RT @PieroLadisa: 'Voglio congratularmi con Max Verstappen per aver vinto il titolo. Era solo questione di tempo. Anche se ha avuto fortuna… -