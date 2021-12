Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: Verini (Pd), 'dobbiamo dare una risposta, Parlamento sia all'altezza' (2)... - TV7Benevento : Eutanasia: Verini (Pd), 'dobbiamo dare una risposta, Parlamento sia all'altezza'... -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Verini

Il Denaro

... assicurache ricorda: "La legislatura finisce nel 2023 e, dopo l'elezione del Capo dello Stato, la legge sull'può essere discussa e approvata". Il leghista Luca Paolini , però, ...Altro elemento: sull'è stato relativamente facile contare sull'appoggio di diversi ... ma dall'altra parte il segretario Letta si è limitato a un "ora ragioneremo", mentre Waltersi è ..."Allora, non possiamo e non dobbiamo fallire proprio per la delicatezza del tema, che riguarda quella zona grigia che sta tra la vita e la morte delle persone, ...Roma, 13 dic (Adnkronos) – Alla Camera dei deputati è stata “rinviata ad altra seduta”, come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, la discussione della proposta di legge sul fine vita. Es ...