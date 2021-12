Eutanasia: Lupi (Nci), ‘voteremo no, ‘favor mortis’ non può prevalere su ‘favor vitae” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Voteremo contro la legge sul suicidio assistito. Questo testo introdurrebbe per la prima volta nel nostro ordinamento il ‘favor mortis’ invece del ‘favor vitae’, che è lo spirito che anima la Costituzione e i trattati internazionali”. Lo dice Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Voteremo contro la legge sul suicidio assistito. Questo testo introdurrebbe per la prima volta nel nostro ordinamento ilinvece del’, che è lo spirito che anima la Costituzione e i trattati internazionali”. Lo dice Maurizio, presidente di Noi con l’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Eutanasia: Lupi (Nci) ‘voteremo no ‘favor mortis’ non può prevalere su ‘favor vitae” - #Eutanasia: #(Nci) #‘votere… - TV7Benevento : Eutanasia: Lupi (Nci), 'voteremo no, 'favor mortis' non può prevalere su 'favor vitae''... -