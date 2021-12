Davide Silvestri non crede più ad Alex Belli e nutre dei dubbi sull’attore

Leggi su novella2000

(Di lunedì 13 dicembre 2021) IdiCome sappiamo in questi mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nata un’amicizia speciale tra. I due attori infatti si sono legati molto, e il loro rapporto ha emozionato il web. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato L'articolo proviene da Novella 2000.