Carico di marijuana sbarca a Civitavecchia: narcotrafficanti incastrati dal cane “Fanda” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Civitavecchia – Era probabilmente destinato a rifornire le piazze di spaccio della Capitale il Carico di marijuana intercettato nel porto di Civitavecchia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sgominato l’organizzazione cui erano diretto, arrestando 4 persone. Durante i controlli di routine, l’attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia è stata attratta da un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Olbia, che trasportava vecchi mobili. I sospetti sono stati confermati dall’interesse per il Carico da parte del cane anti-droga “Fanda”, che ha indotto i militari a ispezionare il mezzo, rinvenendo la droga occultata tra gli arredi trasportati sull’automezzo. Dopo aver rilevato dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)– Era probabilmente destinato a rifornire le piazze di spaccio della Capitale ildiintercettato nel porto didai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sgominato l’organizzazione cui erano diretto, arrestando 4 persone. Durante i controlli di routine, l’attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo diè stata attratta da un autoarticolato appenato da una motonave proveniente da Olbia, che trasportava vecchi mobili. I sospetti sono stati confermati dall’interesse per ilda parte delanti-droga “”, che ha indotto i militari a ispezionare il mezzo, rinvenendo la droga occultata tra gli arredi trasportati sull’automezzo. Dopo aver rilevato dalla ...

Carico di marijuana sbarca a Civitavecchia: narcotrafficanti incastrati dal cane "Fanda" Il Faro online Sgominata gang di narcotrafficanti, 4 arresti Sgominata gang di narcotrafficanti, 4 arresti. Cronaca - Il carico di 76 chili di marijuana intercettato nel porto di Civitavecchia - L’operazione della guardia di finanza ...

Il cane antidroga “Fanda” scova 76 kg di marijuana, 4 arresti Era probabilmente destinato a rifornire le piazze di spaccio di Roma e del Lazio il carico di marijuana intercettato nel porto di Civitavecchia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hann ...

