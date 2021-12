Calciomercato Juventus, in attacco arriva un’ex stella di Serie A (Di lunedì 13 dicembre 2021) Calciomercato Juventus, due bomber nel mirino: i tifosi sognano! Allegri ha chiesto un rinforzo in attacco già a gennaio Il campionato della Juventus sta vivendo un’altalena di risultati che la tiene ben lontana dalla zona Champions. Il ritorno di Massimiliano Allegri lasciava presagire una ripresa che nei fatti non c’è stata. Sarri e Pirlo erano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), due bomber nel mirino: i tifosi sognano! Allegri ha chiesto un rinforzo ingià a gennaio Il campionato dellasta vivendo un’altalena di risultati che la tiene ben lontana dalla zona Champions. Il ritorno di Massimiliano Allegri lasciava presagire una ripresa che nei fatti non c’è stata. Sarri e Pirlo erano L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

calciomercatoit : ?? CMIT TV | Segui il nuovo sorteggio di #ChampionsLeague in diretta ??? Conduce @RiccardoMeloni4 ??? Con @FBiasin… - Gazzetta_it : Juve, fai il colpo Vlahovic: se lo prendi ora, puoi ripagartelo in sei mesi. Tackle, la rubrica di @vocalelli - giovamirco : E comunque quel secondo nome di #Arthur “MELO”mi aveva già insospettito ?????? #Calciomercato #Juventus - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV | Segui il nuovo sorteggio di #ChampionsLeague in diretta ??? Conduce @RiccardoMeloni4 ??? Con @FBiasin, @… - sportli26181512 : Juve, il Villarreal ai raggi x: sfida inedita, l'effetto Emery e il talento di Pino: Secondo giro e secondo sortegg… -