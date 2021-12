Agente Lukaku: “Addio all’Inter più sofferto di quanto si creda” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Lukaku? La decisione di lasciare l’Inter è stata più sofferta di quello che si pensa e solo perché dall’altra parte c’era un altro club che rappresentava moltissimo per lui si è deciso di andare avanti”. Ecco le parole di Federico Pastorello, Agente di Romelu Lukaku, intervenuto a Sky Sport dopo la cerimonia del Golden Boy di Tuttosport. “Dal punto di vista personale ed emotivo è stato difficile, ma ilChelsea lo ha cercato con grande voglia e alla fine il calcio va avanti. L’Inter è prima anche grazie ai nuovi calciatori. Mercato invernale? Non credo ci saranno grosse sorprese, non credo ci saranno grandissimi colpi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “? La decisione di lasciare l’Inter è stata più sofferta di quello che si pensa e solo perché dall’altra parte c’era un altro club che rappresentava moltissimo per lui si è deciso di andare avanti”. Ecco le parole di Federico Pastorello,di Romelu, intervenuto a Sky Sport dopo la cerimonia del Golden Boy di Tuttosport. “Dal punto di vista personale ed emotivo è stato difficile, ma ilChelsea lo ha cercato con grande voglia e alla fine il calcio va avanti. L’Inter è prima anche grazie ai nuovi calciatori. Mercato invernale? Non credo ci saranno grosse sorprese, non credo ci saranno grandissimi colpi”. SportFace.

