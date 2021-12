Travolto da un'auto, 68enne muore a Cagliari: stava attraversando. Si è costituito il conducente (Di domenica 12 dicembre 2021) Si è costituito in Questura a Cagliari il conducente dell'auto bianca che questa mattina ha Travolto e ucciso un uomo di 68 anni in via Bacaredda, nel capoluogo sardo. Si tratta di un 23enne. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Si èin Questura aildell'bianca che questa mattina hae ucciso un uomo di 68 anni in via Bacaredda, nel capoluogo sardo. Si tratta di un 23enne. Il ...

