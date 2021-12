Traffico Roma del 12-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole in queste ore lungo la rete viaria della capitale chiuso sia per veicoli che per pedoni e un tratto di via della Nocetta da vicolo Silvestri per un ostacolo che impedisce il transito prestare attenzione alla segnaletica servizio sospeso per lavori per la linea tram 2 tra Mancini e Flaminio attivo un servizio bus sostitutivo in programma per le 10 di questa mattina la manifestazione pedalata dei Babbo Natale per le case di Peter Pan i partecipanti partiranno dal Colosseo io e proseguiranno lungo via dei Fori Imperiali e per le vie del centro termine vento previsto per le 12 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.se verde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della ...