Schweinsteiger: “Ibrahimovic sa esattamente cosa fare. É uno dei migliori” (Di domenica 12 dicembre 2021) L'ex calciatore Bastian Schweinsteiger è intervenuto sui social per sottolineare la prestazione di Zlatan Ibrahimovic in Udinese-Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) L'ex calciatore Bastianè intervenuto sui social per sottolineare la prestazione di Zlatanin Udinese-Milan

Ultime Notizie dalla rete : Schweinsteiger Ibrahimovic Schweinsteiger su Mourinho: "Forse non giocavo per colpa di Guardiola" "Purtroppo ho giocato poco con Mourinho, ma lo rispetto - ha detto Schweinsteiger Alla BBC - . È ... Il suo stile di gioco è diverso e penso che sia quello che ha fatto partire anche Ibrahimovic. Aveva ...

Schweinsteiger: "Se c'è qualcuno nel calcio che sa esattamente cosa fare in campo, quello è... Milan News Schweinsteiger: "Ibra era ed è ancora uno dei migliori" La rovesciata con cui Zlatan Ibrahimovic ha portato il Milan al pareggio non è passata di certo inosservata nel mondo del calcio. Lo svedese ci ha sempre abituato a gol spettacolari in carriera ma chi ...

Schweinsteiger esalta il campione rossonero: “Uno dei migliori in questo momento” Bastian Schweinsteiger intervenuto sul suo profilo Instagram, ha voluto sottolineare la grande prova ed esaltare il talento di Zlatan Ibrahimovic.

