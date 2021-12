Sassuolo-Lazio, Dionisi: “Vittoria meritata, io come Sarri? Mi inorgoglisce” (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine della sfida del "Mapei Stadium" tra Sassuolo e Lazio, il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, ha analizzato in conferenza stampa la Vittoria per 2-1 sulla compagine biancoceleste allenata da Maurizio Sarri Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine della sfida del "Mapei Stadium" tra, il tecnico neroverde, Alessio, ha analizzato in conferenza stampa laper 2-1 sulla compagine biancoceleste allenata da Maurizio

Advertising

SassuoloUS : FINALE | #SassuoloLazio 2?-1? Un'altra super rimonta neroverde!!!!!!!! Il Sassuolo fa bottino pieno contro la Lazi… - CBSSportsGolazo : Empoli beats Napoli. Sassuolo comes back and beats Lazio. Serie A, where magic happens ??. - IFTVofficial : RASPADORIIIIII, SASSUOLO TAKE THE LEAD ON SARRI’S LAZIO!! 2-1!! - firthoffifth3 : @giulia_nrjb @SabrinSabry Che c'entra Sarri? La Lazio è una squadra scarsa e quindi perde con il Sassuolo semplice - Cesare_Bogazzi : @salines_simone ma non è solo per il portiere, Simone! Vale per tutti i giocatori. Esempio, se accade fuori area (v… -