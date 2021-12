Quirinale | Renzi | Destra kingmaker Salvini ringrazia e invita i leader

(Di domenica 12 dicembre 2021) Letta con Meloni? Risposta dei due Matteo che si fanno sponda. Berlusconi arrabbiato con Casellati e Casini. Se non ce la fa lui spera in Draghi, Mattarella o un nome del centrosinistra Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - carlosibilia : Per Fontana (vicesegretario Lega) il cdx comincerà il confronto sul Quirinale da Renzi e dai centristi: “sono i più… - Giogio47658624 : RT @fattoquotidiano: RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - vmastra : RT @fattoquotidiano: RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Leggi Ancheva alla festa FdI e serve l'assist al centrodestra: 'Avete i numeri per prendere l'iniziativa. Tocca a voi proporre un nome'Matteoinvece si appresta ad essere decisivo nella partita per il Capo dello Stato. Insieme ... Adesso i loro nomi sono nel dibattito per il. Ma con modalità che più diverse non ...Questa volta, forte del secondo gruppo tra i prossimi grandi elettori - i suoi saranno oltre duecento - e di Nella sua ultra trentennale storia parlamentare, la Lega non ha mai partecipato a un’elezio ...Il Segretario della Lega: «Per la prima volta dopo anni il centrodestra ha le carte per essere protagonista nella scelta del presidente della ...