PSVITA Rilasciato FakeCamera v1 2 1

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo piu’ di quattro anni dall’ultimo aggiornamento,lo sviluppatore OperationNT414C hauna nuova versione 1.2.1 del pluginsimula chiamate non valide della videocamera per evitare arresti anomali di alcuni titoli su PlayStation TV.Ovviamente, quei titoli sono stati bloccati da Sony e devi prima sbloccarli per poterli lanciare. Usa un’applicazione come AntiBlackList (di Rinnegatamante) per farlo: http://vitadb.rinnegatamante.it/#/info/11 Una volta sbloccati i titoli, potrebbero bloccarsi a causa di risposte API SceCamera inaspettate (perché non sono mai stati concepiti per funzionare su un dispositivo senza fotocamera). È qui che questo plugin potrebbe intervenire per “simulare” le risposte attese e, quindi, evitare alcuni crash. Con il plugin “bmp.suprx” o ...