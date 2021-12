Patrick Zaki: “Grazie a tutti voi se sono a casa” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Grazie a tutti voi se sono a casa”. Così Patrick Zaki, in collegamento con ‘Che Tempo che fa’. “Adesso sto bene e devo ringraziare veramente tutti. Sto ancora cercando di capire cosa mi è successo, ma mi sembra di essere in un sogno”, ha detto a Fabio Fazio lo studente egiziano, scarcerato dopo 22 mesi di detenzione. Zaki ha spiegato di aver non capito subito di essere stato liberato: “Quando sono stato in grado di giardare la strada e mi hanno tolto le manette ero confuso. Ho chiesto ai miei famigliari che cosa stesse succedendo. Quando sono salito in macchina mi sono detto “ma davvero sono libero?”. Quanto alla possibilità di tornare in Italia, lo studente ha spiegato: “Devo ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) “voi se”. Così, in collegamento con ‘Che Tempo che fa’. “Adesso sto bene e devo ringraziare veramente. Sto ancora cercando di capire cosa mi è successo, ma mi sembra di essere in un sogno”, ha detto a Fabio Fazio lo studente egiziano, scarcerato dopo 22 mesi di detenzione.ha spiegato di aver non capito subito di essere stato liberato: “Quandostato in grado di giardare la strada e mi hanno tolto le manette ero confuso. Ho chiesto ai miei famigliari che cosa stesse succedendo. Quandosalito in macchina midetto “ma davverolibero?”. Quanto alla possibilità di tornare in Italia, lo studente ha spiegato: “Devo ...

amnestyitalia : #PatrickZaki e i rischi del ritorno sui social: importante segnalare i profili falsi - channeldraw : Zaki, la panchina ci sarà: il sindaco @matteolepore accoglie la proposta del @corrierebologna. L’iniziativa dopo la… - amnestyitalia : La notizia più bella della settimana è stata la scarcerazione di Patrick Zaki. Ricordiamo che non è finita e che le… - elcondo36977118 : RT @M49liberorso: Evviva Patrick Zaki LIBERO #CTCF - PaoloFM : Certo che ci vuole una discreta dose di stupidità per chiedere a Patrick Zaki quale sia stato il momento più difficile passato in carcere. -