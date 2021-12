Pallanuoto | Serie A1 2021-2022 | tutto facile per la Pro Recco nell’anticipo della dodicesima giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) La capolista si anticipa già il lavoro per le prossime settimane. È andato in scena oggi l’anticipo del dodicesimo turno del campionato dimaschile che ha visto in acqua i campioni d’EuropaPro. I liguri non hanno avuto nessun problema a battere per 20-3 in casa l’Anzio Waterpolis. Per la banda di Sandro Sukno eccezionale prova del giovanissimo Emanuele Marini, autore addirittura di cinque reti (stiamo parlando di un classe 2005). PRO-ANZIO WATERPOLIS 20-3 PRO: Garbarino, L. Pennafort, G. Zalanki 3, P. Figlioli 2, A. Younger 3, B. Hallock 1, E. Marini 5, G. Echenique, G. Cannella 2, A. Velotto 1, M. Aicardi 1, L. Loncar 2, T. Negri. All. Sukno ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, G. Siani, C. Gandini, L. Di Rocco, A. Giorgetti, A. Grossi, A. Cunko, A. Mironov, F. Lapenna 3, ...