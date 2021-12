Miranchuk mostra finalmente cosa sa fare | Zapata entra e accende la luce

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Musso 6 : Esco non esco, Simeone non aspetta. Lascia l’impressione di essere ancora nello spogliatoio.in partita alla mezz’ora con un salvataggio su conclusione di Lasagna, poi non corre rischi Toloi 6,5 : Salvataggio (di testa) sulla linea all’inizio di ripresa, con protezione di Musso. Prestazione di grande garanzia. Demiral 6 : Messo sotto accusa per la partita di Champions Gasp lo conferma con scelta di buon senso , non sparate sulla croce rossa. Sui palloni alti conferma sicurezza negli interventi, poca tranquillità perripartire l’azione che non è nel suo mantra. Nebbia di fronte a Montipo’ quando potrebbe trovare il gol del riscatto personale. Djimsiti 5,5 : L’usato garantito non funziona su Simeone gol. Zappacosta 5,5 : Limitato da Lazovic non attacca mai. Poco efficace per come lo vuole Gasp che lo toglie dopo un tempo. Hateboer ( ...