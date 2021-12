Milano, all’Arco della Pace i No Vax ascoltano i loro guru nel primo sabato senza cortei da 20 settimane: “Giù le mani dai bambini” (Di domenica 12 dicembre 2021) Per la prima volta dopo 20 settimane, nel centro di Milano non si è tenuta nessuna protesta dei No Green pass e nessun tentativo di corteo. sabato sereno tra piazza Fontana e la zona del Duomo che è stata presa d’assalto solamente dai turisti e dai milanesi impegnati nello shopping natalizio. Non accadeva dal 24 luglio. Lasciato il centro cittadino, poche centinaia di manifestanti si sono radunati all’Arco della Pace per partecipare all’evento “The new Human World – Per un nuovo ordine mondiale”, organizzato dell’associazione “La Genesi”. Si è trattata della prima manifestazione che ha messo insieme i no vax italiani e quelli del resto dell’Europa. Un susseguirsi di interventi ricchi di tesi negazioniste e affermazioni deliranti. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Per la prima volta dopo 20, nel centro dinon si è tenuta nessuna protesta dei No Green pass e nessun tentativo di corteo.sereno tra piazza Fontana e la zona del Duomo che è stata presa d’assalto solamente dai turisti e dai milanesi impegnati nello shopping natalizio. Non accadeva dal 24 luglio. Lasciato il centro cittadino, poche centinaia difestanti si sono radunatiper partecipare all’evento “The new Human World – Per un nuovo ordine mondiale”, organizzato dell’associazione “La Genesi”. Si è trattataprimafestazione che ha messo insieme i no vax italiani e quelli del resto dell’Europa. Un susseguirsi di interventi ricchi di tesi negazioniste e affermazioni deliranti. Il ...

