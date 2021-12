Live F1, GP Yas Marina: giusta decisione della direzione gara, nessuna investigazione su Hamilton (Di domenica 12 dicembre 2021) 6° giro - Hamilton +2"1 Verstappen poi Perez a 4"9. Quarto è Sainz seguito da Norris Leclerc Tsunoda Bottas Ocon Ricciardo Alonso Gasly Giovinazzi Vettel Stroll Raikkonen Latifi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 dicembre 2021) 6° giro -+2"1 Verstappen poi Perez a 4"9. Quarto è Sainz seguito da Norris Leclerc Tsunoda Bottas Ocon Ricciardo Alonso Gasly Giovinazzi Vettel Stroll Raikkonen Latifi...

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? CI SIAMO, LEWIS E MAX FACCIA A FACCIA ?? PRIMA DELLA GARA DECISIVA IL LIVE ? - SkySportF1 : ? Non è necessaria investigazione ?? per il contatto Verstappen-Hamilton IL LIVE ? - bradt74 : RT @SkySportF1: ? Non è necessaria investigazione ?? per il contatto Verstappen-Hamilton IL LIVE ? - abdullmumin : RT @SkySportF1: ? Non è necessaria investigazione ?? per il contatto Verstappen-Hamilton IL LIVE ? -