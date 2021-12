Inter, via gratis a gennaio: la rescissione del contratto è immediata (Di domenica 12 dicembre 2021) Alexis Sanchez può lasciare l’Inter e al suo posto arrivare Giacomo Raspadori dal Sassuolo. É il piano per gennaio. La gara contro il Cagliari per l’Inter sarà la grande opportunità per scavalcare i cugini del Milan, in questo momento primi in classifica. Tra le due milanesi, il Napoli e l’Atalanta c’è veramente poca differenza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Alexis Sanchez può lasciare l’e al suo posto arrivare Giacomo Raspadori dal Sassuolo. É il piano per. La gara contro il Cagliari per l’sarà la grande opportunità per scavalcare i cugini del Milan, in questo momento primi in classifica. Tra le due milanesi, il Napoli e l’Atalanta c’è veramente poca differenza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter via Rinnovo Brozovic, spuntano le cifre per poter trovare l'accordo Il padre e agente negli ultimi sembra aver preso tempo ignorando gli inviti della dirigenza di Via ... L'Inter dal canto suo resta tranquilla. La volontà di riconfermarlo è stata manifestata a più ...

Ma non era meglio tenersi Pirlo? Sarri non fu ben digerito dallo spogiatotio, forse per via di alcune battute irriverenti che ... una Coppa Italia, ed una Supercoppa Italiana, battendo l'Inter di Conte e dando una lezione di calcio ...

Prima pagina Corriere dello Sport: Inter, via libera

Mercato Inter, per il futuro si punta al doppio colpo dal Sassuolo Dal portale dei colleghi di calciomercato.com si apprendono le situazioni relative ai due attaccanti attualmente di proprietà degli emiliani.

