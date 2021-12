Il soprano cilentano Maria Agresta protagonista al?San?Carlo

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 dicembre 2021) di Giuseppe Ianni Quando si apre il boccascena è sempre un’emozione e la magia si rinnova. L’apertura del San Carlo, per la nuova stagione ha rappresentato il rinnovo della speranza, il ritorno alla vita sociale e culturale che tutti aspettavamo con esultanza. Finalmente, è partita la grande opera con l’Otello di Giuseppe Verdi e dopo una prima sensazionale che ha visto partecipe il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tantissime personalità istituzionali e della cultura, nonché un caloroso pubblico che da sempre segue il massimo napoletano, ancora una ventata di novità nella regia dal rinnovamento epocale. Il regista Mario Martone ha dato all’opera una nuova adattazione scenica che non è più la Cipro cinquecentesca, come avamposto della Serenissima ma, con un’ambientazione nel Medioriente dove nuovi eserciti occidentali si pongono come portatori di pace. Per lo spettatore, ...