Hellas Verona-Atalanta 1-2, Koopmeiners e Miranchuk ribaltano la rete di Simeone e portano i bergamaschi secondi (con l'Inter) (Di domenica 12 dicembre 2021) È domenica e la domenica è del calcio. Anzi, è del campionato. Anzi, di più: da qualche stagione è anche dell'Atalanta. E del suo gioco avvolgente,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 dicembre 2021) È domenica e la domenica è del calcio. Anzi, è del campionato. Anzi, di più: da qualche stagione è anche dell'. E del suo gioco avvolgente,...

Advertising

sportmediaset : L'Atalanta rimonta l'Hellas e si avvicina alla vetta: 2-1 a Verona. #VeronaAtalanta #SportMediaset… - OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Hellas Verona-Atalanta, Gasperini: “Vittoria pesante, bravi i ragazzi” ?? Scar… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #hellas verona-#atalanta 1-2, Koopmeiners e Miranchuk ribaltano la rete di Simeone e portano i bergamaschi secondi (con… - corriereveneto : #verona Non arrivano punti, resta l’orgoglio per quanto fatto contro una grande che è più che mai accreditata per v… -