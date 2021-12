Gp Abu Dhabi | confermata la vittoria di Verstappen

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il vincitore del Gp di Abu, ultima prova del mondiale di Formula 1, è Max. Lo hanno stabilito i commissari di gara, respingendo entrambi i ricorsi della Mercedes per presunte ...

Advertising

SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - AppostaMi : La cazzata finale dei commissari di gara di Abu Dhabi. #hamiltonwasrobbed #HamiltonRobbed - tonicent : RT @Agenzia_Ansa: Il vincitore del Gp di Abu Dhabi è Verstappen. Lo hanno stabilito i commissari di gara, respingendo i ricorsi della Merce… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Il Mondiale 2021 è di Max Verstappen: respinte dalla direzione gara le due proteste della Mercedes contro l'esito del GP di. Ma su una delle due proteste la Mercedes ha comunicato l'intenzione di appellarsi, e dunque questo campionato non può dirsi definitivamente concluso. La protesta contro Max ? Dopo la gara ...La storia infinita di questa pazzesca stagione di Formula 1 potrebbe non essersi conclusa sul traguardo del Gp di. La Fia ha r espito due ricorsi presentati dalla Mercedes, confermando il titolo mondiale alla Red Bull di Max Verstappen. La casa tedesca ha la possibilità di appellarsi. I reclami La ...ABU DHABI - Uno dei due reclami della Mercedes contro Max Verstappen in merito al Gran Premio d’Abu Dhabi di Formula 1 è stato ufficialmente respinto. Il primo verdetto arriva sul brevissimo sorpasso ...Nelle parole del fresco vincitore iridato Max Verstappen tanti riconoscimenti alla squadra, al compagno Perez e alla dea bendata ...