F1, Carlos Sainz: “Eravamo nel posto giusto nel momento migliore” (Di domenica 12 dicembre 2021) Carlos Sainz esprime il proprio parere a termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2021. Il portacolori della Ferrari completa una prova praticamente perfetta e si piazza alle spalle del del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), primo ed automaticamente campione del mondo. Il portacolori della Ferrari chiude in bellezza la stagione approfittando nel migliore dei modi di un problema da parte del britannico Lando Norris (McLaren), rallentato nella seconda metà della competizione in seguito ad una foratura. L’iberico ha rilasciato alla stampo ai microfoni della massima formula poco prima di salire sul podio. “Sono contento dopo una gara del genere. Eravamo nel posto giusto nel momento ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)esprime il proprio parere a termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2021. Il portacolori della Ferrari completa una prova praticamente perfetta e si piazza alle spalle del del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), primo ed automaticamente campione del mondo. Il portacolori della Ferrari chiude in bellezza la stagione approfittando neldei modi di un problema da parte del britannico Lando Norris (McLaren), rallentato nella seconda metà della competizione in seguito ad una foratura. L’iberico ha rilasciato alla stampo ai microfoni della massima formula poco prima di salire sul podio. “Sono contento dopo una gara del genere.nelnel...

