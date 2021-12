DIRETTA Napoli-Empoli: segui la partita LIVE (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Empoli, match del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:00. Sta per iniziare Napoli-Empoli, partita delle ore 18:00 valida per il diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, Luciano Spalletti ospita la formazione di Aurelio Andreazzoli. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per il fischio di inizio di, match del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:00. Sta per iniziaredelle ore 18:00 valida per il diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, Luciano Spalletti ospita la formazione di Aurelio Andreazzoli. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il successo in Europa League contro il… - SkySport : Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #NapoliEmpoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Empoli: live report, statistiche, formazioni e dettagli -