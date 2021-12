Concorrenza spietata per Maggiore | due big di Serie A su di lui

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 dicembre 2021) Giulio, capitano dello Spezia, è al secondo anno diA con la squadra ligure. Faro del centrocampo di Thiago Motta, è pronto al grande salto. Infatti, secondo TuttoMercatoWeb, la Roma di Mourinho sta pensando a lui per rinforzare la mediana., Spezia, mercatoCon scadenza 30 Giugno 2023, gli spezzini valutano il classe 1998 otto milioni di euro. Tra l’altro, anche Marotta ci starebbe pensando per la sua Inter e per il progetto di ringiovanimento della rosa. Vedremo se i Friedkin regaleranno il centrocampista a Mou sia per puntare alla vittoria della Conference League sia per una rincorsa Champions che sembra molto in salita. Francesco Scanu