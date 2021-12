Chi è Latifi? Il Borghese della F1 Verstappen jr e il sorpasso ai danni di Hamilton | “vendicato” Massa

(Di lunedì 13 dicembre 2021) «Al momento in vantaggio c'è Lewis , ma ricordate che il mio voto può cambiare le gerarchie». Lo spettro dello chef Alessandroaleggiava sull'ultimo Gran Premio di Formula 1 . Determinante,...

Advertising

GCausaIbla : Chi di #Glock ferisce, di #Latifi perisce #AbuDhabiGP #Hamilton #Verstappen #F1 #SkyMotori - ManuBoniPH : RT @Pravus_87: Chi di Glock ferisce, di Latifi perisce. #Formula1 #Hamilton #Verstappen - Pravus_87 : Chi di Glock ferisce, di Latifi perisce. #Formula1 #Hamilton #Verstappen - giuseppeJ1306 : @GiGiglio99 Chi di Glock ferisce di Latifi perisce - PaoloIvanoCucce : RT @aufhebeen: *chi di Glock ferisce di Latifi perisce -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Latifi

Ha vinto il migliore ? Ha vinto Max Verstappen perché il miracolo (o la fortuna) di unche ... Allo stesso modoparteggia per Hamilton non può che applaudire la decisione della direzione gara ...Verstappen da urlo,anti eroe Il secondo reclamo prendeva di mira direttamente "l'ordine d'...48.12 del Regolamento Sportivo Fia che descrive come la direzione gara può determinarepuò ...Veloce, aggressivo, arrogante e a volte scorretto. Caratteristiche che, unite ad un talento straordinario, sono il ritratto di un campione polarizzante e senza compromessi, arrivato ...Prestazione di Masi ancora una volta discutibile, Verstappen ringrazia Latifi e si laurea campione del mondo: le pagelle del GP di Abu Dhabi.