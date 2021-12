Butta in strada 20 kg di rifiuti, ma dentro c’è il suo nome: maximulta allo ‘zozzone’ (Di domenica 12 dicembre 2021) Non si aspettava di certo che Buttare i rifiuti laddove non avrebbe dovuto gli sarebbe costato così caro: e adesso la lezione – si spera – l’avrà imparata per il futuro. I Carabinieri della Stazione Forestale di Guidonia Montecelio hanno sanzionato per l’abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi un 37enne di Fonte Nuova. L’uomo, pensando di essere furbo, aveva gettato i rifiuti, non accorgendosi però di aver lasciato delle pesanti “tracce”. Leggi anche: Operaio cade da un lucernario: 25enne morto sul colpo Butta i rifiuti in strada: maximulta di 600 euro Al 37enne è stata contestata la violazione della normativa in materia ambientale perché ritenuto responsabile di avere abbandonato in via Giotto, a Guidonia, un sacco trasparente contenente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Non si aspettava di certo chere iladdove non avrebbe dovuto gli sarebbe costato così caro: e adesso la lezione – si spera – l’avrà imparata per il futuro. I Carabinieri della Stazione Forestale di Guidonia Montecelio hanno sanzionato per l’abbandono al suolo dispeciali non pericolosi un 37enne di Fonte Nuova. L’uomo, pensando di essere furbo, aveva gettato i, non accorgendosi però di aver lasciato delle pesanti “tracce”. Leggi anche: Operaio cade da un lucernario: 25enne morto sul colpoindi 600 euro Al 37enne è stata contestata la violazione della normativa in materia ambientale perché ritenuto responsabile di avere abbandonato in via Giotto, a Guidonia, un sacco trasparente contenente ...

Advertising

CorriereCitta : Butta in strada 20 kg di rifiuti, ma dentro c’è il suo nome: maximulta allo ‘zozzone’ - eva31996484 : @uzapelloni Gliel’ha fatta fare lui così nn lo butta fuori strada alla prima curva - Rosy87234986 : @Rosandtheworld @Capezzone @lumorisi Il suo esempio è assolutamente fuori strada! Il fazzoletto di carta lo butta v… - veroinansia : RT @_iamAm2_: Aureliano vede l'orologio scappa di casa butta la bicicletta a terra lasciandola per strada va a casa del professore per dimo… - _iamAm2_ : Aureliano vede l'orologio scappa di casa butta la bicicletta a terra lasciandola per strada va a casa del professor… -