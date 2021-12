A Ravanusa tre palazzine sventrate | le immagini dei Vigili del Fuoco dall’alto | «Uno scenario insolito per una fuga di gas» – Le foto

Advertising

È salito a tre il numero delle vittime nell'esplosione avvenuta a Ravanusa. Ci sarebbero ancora sei dispersi. Esplosione fa crollare una palazzina a Ravanusa (Agrigento): otto persone disperse, tra le quali tre bambini e una… Una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha provocato il crollo di tre case. #Ravanusa Esplosione nella notte causata da una fuga di gas. Il bilancio due morti, sette dispersi e tre palazzine distrutte. Una violentissima esplosione, provocata probabilmente da una perdita di gas nella rete del metano, ha devastato alcune palazzine.

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa tre

Le vittime accertate dell'esplosione disono Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori . Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è stata ......macerie a, piccolo centro in provincia di Agrigento , dove ieri sera un'esplosione causata da una fuga di gas ha distrutto una palazzina di quattro piani danneggiando gravemente altri...Si aggrava con il passare della ore il bilancio della tragedia di Ravanusa. Mentre nel piccolo Comune è arrivato il Governatore Musumeci, sono salite a tre le vittime estratte dalla macerie dopo il ...Ravanusa. Quattro palazzine crollate e tre sventrate, con (per ora) tre vittime accertate ed una possibile quarta vittima non è ancora stata individuata. E’ questo il bilancio della violentissima ...