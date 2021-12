Vaccini per i più giovani: quali rischi si corrono? (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra i rischi più paventati dagli scettici al vaccino per il Covid-19, dopo le rare trombosi legate all’Astrazeneca, ha sicuramente gran spazio la miocardite, che crea non pochi problemi ai genitori che si trovano di fronte ad un’importante scelta: far vaccinare i propri figli o meno. Ma di cosa di tratta? Basta fare una veloce ricerca per sapere, tramite il sito dell’Humanitas, che la miocardite è: “Un’infiammazione del muscolo cardiaco in genere associata a infezioni virali, batteriche o fungine (o micotiche). In alcuni casi è possibile una guarigione completa della malattia, senza reliquati per il cuore. In altri, al superamento della fase di massima acuzie, può seguire un danno permanente con compromissione della funzione cardiaca e conseguente scompenso cardiocircolatorio cronico”. Insomma, una condizione infiammatoria da non sottovalutare, soprattutto in ragazzi ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra ipiù paventati dagli scettici al vaccino per il Covid-19, dopo le rare trombosi legate all’Astrazeneca, ha sicuramente gran spazio la miocardite, che crea non pochi problemi ai genitori che si trovano di fronte ad un’importante scelta: far vaccinare i propri figli o meno. Ma di cosa di tratta? Basta fare una veloce ricerca per sapere, tramite il sito dell’Humanitas, che la miocardite è: “Un’infiammazione del muscolo cardiaco in genere associata a infezioni virali, batteriche o fungine (o micotiche). In alcuni casi è possibile una guarigione completa della malattia, senza reliquati per il cuore. In altri, al superamento della fase di massima acuzie, può seguire un danno permanente con compromissione della funzione cardiaca e conseguente scompenso cardiocircolatorio cronico”. Insomma, una condizione infiammatoria da non sottovalutare, soprattutto in ragazzi ...

