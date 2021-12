Uomini e Donne, scoppia la lite in studio tra Armando e Marika: “Vattene, cafone” (Di sabato 11 dicembre 2021) Momenti di tensione si sono vissuti nello studio di “Uomini e Donne”, dove c’è stato un duro confronto fra Armando Incarnato e Marika Geraci. L’ex coppia, dopo essersi detta addio, ha tentato un riavvicinamento (non riuscito) per volere di Marika che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Momenti di tensione si sono vissuti nellodi “”, dove c’è stato un duro confronto fraIncarnato eGeraci. L’ex coppia, dopo essersi detta addio, ha tentato un riavvicinamento (non riuscito) per volere diche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - Pres_Casellati : Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esp… - miserablelemon : @edenin0 gli uomini (che non ci conoscono) non sanno che siamo non binary, se siamo 'female presenting' ci trattano come se fossimo donne - zazoomblog : Dieci nuovi astronauti per la Nasa 6 uomini e 4 donne - #Dieci #nuovi #astronauti #uomini -