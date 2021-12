**Ue: Gentiloni, ‘no eccezioni rispetto a modelli di piena democrazia’** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Occorre affermare fino in fondo lo stato di diritto senza concederci il lusso di eccezioni rispetto a modelli di piena democrazia parlamentare tra i 27 e questo vuol dire rafforzare la tenuta democratica delle istituzioni europee, senza mai darlo per scontato”. Così Paolo Gentiloni in un videomessaggio all’iniziativa del Gruppo S&D al Parlamento europeo a Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Occorre affermare fino in fondo lo stato di diritto senza concederci il lusso dididemocrazia parlamentare tra i 27 e questo vuol dire rafforzare la tenuta democratica delle istituzioni europee, senza mai darlo per scontato”. Così Paoloin un videomessaggio all’iniziativa del Gruppo S&D al Parlamento europeo a Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

