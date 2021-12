Tragedia allo Stadio, Marco muore stroncato da un malore: ‘Un grande laziale, un gigante buono’ (Di sabato 11 dicembre 2021) Seguiva sempre la sua Lazio e da gran tifoso non se ne separava mai. Da Auronzo di Cadore, in Veneto, dove si era trasferito, giovedì sera aveva pensato bene di ritornare a Roma per seguire il match di Europa League tra i biancocelesti e il Galatasaray. Quella per Marco Norberti, 56 anni compiuti da poco, è stata l’ultima volta fuori dallo Stadio Olimpico: l’uomo è stato stroncato da un malore proprio all’entrata della curva Nord. E per lui non c’è stato nulla da fare: è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, ma poco dopo è deceduto in ospedale. Tragedia allo Stadio Olimpico: morto il laziale Marco Norberti Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Marco Norberti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Seguiva sempre la sua Lazio e da gran tifoso non se ne separava mai. Da Auronzo di Cadore, in Veneto, dove si era trasferito, giovedì sera aveva pensato bene di ritornare a Roma per seguire il match di Europa League tra i biancocelesti e il Galatasaray. Quella perNorberti, 56 anni compiuti da poco, è stata l’ultima volta fuori dOlimpico: l’uomo è statoda unproprio all’entrata della curva Nord. E per lui non c’è stato nulla da fare: è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, ma poco dopo è deceduto in ospedale.Olimpico: morto ilNorberti Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia diNorberti, ...

