Spese pazze in Friuli Venezia Giulia, condanne per 5 consiglieri confermate in appello ma con pene quasi dimezzate (Di sabato 11 dicembre 2021) Nove anni dopo l’avvio dell’inchiesta per le “Spese pazze” a carico di alcuni consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia arriva la sentenza d’appello, con la conferma di cinque condanne, ma con pene sensibilmente ridotte. Praticamente dimezzate. La sentenza di secondo grado riguardante Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini era stata annullata nel 2019 dalla Cassazione, che aveva così ordinato un nuovo processo. L’indagine del pubblico ministero Federico Frezza aveva puntato sull’uso dei fondi pubblici assegnati ai gruppi regionali tra il 2010 e il 2012 per Spese di rappresentanza. Siccome nel pentolone erano finite anche Spese per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Nove anni dopo l’avvio dell’inchiesta per le “” a carico di alcuniregionali delarriva la sentenza d’, con la conferma di cinque, ma consensibilmente ridotte. Praticamente. La sentenza di secondo grado riguardante Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini era stata annullata nel 2019 dalla Cassazione, che aveva così ordinato un nuovo processo. L’indagine del pubblico ministero Federico Frezza aveva puntato sull’uso dei fondi pubblici assegnati ai gruppi regionali tra il 2010 e il 2012 perdi rappresentanza. Siccome nel pentolone erano finite ancheper ...

ffortuzzi : RT @mazzeoantonio: Spese pazze per motori, pezzi di ricambio e la manutenzione delle unità veloci che i governi italiani hanno donato alla… - giovcusumano : RT @mazzeoantonio: Spese pazze per motori, pezzi di ricambio e la manutenzione delle unità veloci che i governi italiani hanno donato alla… - concetta1915 : RT @mazzeoantonio: Spese pazze per motori, pezzi di ricambio e la manutenzione delle unità veloci che i governi italiani hanno donato alla… - gigicalesso : RT @mazzeoantonio: Spese pazze per motori, pezzi di ricambio e la manutenzione delle unità veloci che i governi italiani hanno donato alla… - JigginoRuss : RT @mazzeoantonio: Spese pazze per motori, pezzi di ricambio e la manutenzione delle unità veloci che i governi italiani hanno donato alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Spese pazze Spese pazze in Regione Fvg, l'Appello dimezza le pene agli ex consiglieri TRIESTE Pene più che dimezzate, o comunque sensibilmente alleggerite, per gli ex consiglieri regionali finiti a giudizio per peculato nell'inchiesta "spese pazze". Le condanne di Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini sono state ridotte ieri in Corte d'appello dopo l'annullamento con rinvio della ...

Consiglio regionale e "spese pazze" Pene riformulate per cinque ex UDINE. Pene più che dimezzate, o comunque sensibilmente alleggerite, per gli ex consiglieri regionali finiti a giudizio per peculato nell'inchiesta "spese pazze". Le condanne di Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini sono state ridotte ieri in Corte d'appello dopo l'annullamento con rinvio della ...

Spese pazze in Friuli Venezia Giulia, condanne per 5 consigliere confermate in appello ma con pene quasi… Il Fatto Quotidiano Mercato Inter, margini di manovra limitati: il risparmio dipenderà da due addii Un ruolo fondamentale lo faranno le cessioni, che determineranno le disponibilità economiche interiste. Ma, in ogni caso, il club vuole entrare nel futuro puntando su due punti cardinali: italianità e ...

Inter, a gennaio i dirigenti tornano sul mercato: la strategia è delineata La società è attenta ad eventuali opportunità per rinforzare ulteriormente la squadra di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato oggi da La Repubblica: “A gennaio l'Inter tornerà anche sul mercato dei ...

TRIESTE Pene più che dimezzate, o comunque sensibilmente alleggerite, per gli ex consiglieri regionali finiti a giudizio per peculato nell'inchiesta "". Le condanne di Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini sono state ridotte ieri in Corte d'appello dopo l'annullamento con rinvio della ...UDINE. Pene più che dimezzate, o comunque sensibilmente alleggerite, per gli ex consiglieri regionali finiti a giudizio per peculato nell'inchiesta "". Le condanne di Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini sono state ridotte ieri in Corte d'appello dopo l'annullamento con rinvio della ...Un ruolo fondamentale lo faranno le cessioni, che determineranno le disponibilità economiche interiste. Ma, in ogni caso, il club vuole entrare nel futuro puntando su due punti cardinali: italianità e ...La società è attenta ad eventuali opportunità per rinforzare ulteriormente la squadra di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato oggi da La Repubblica: “A gennaio l'Inter tornerà anche sul mercato dei ...