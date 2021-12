Snowboardcross | Michele Moioli e Lorenzo Sommariva sbancano nella prova a squadre di Montafon!

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri c’era stata un po’ di delusione mista a rabbia, visti i risultati non esaltantiindividuale e la brutta caduta con infortunio per Omar Visintin. La squadra italiana dinon è abituata a perdere e dunque arriva subito il riscatto:primastagionale di Coppa del Mondo a Montafon la coppia formata da Michelasi prende uno spettacolare successo. Dominanti i due azzurri in ogni turno della gara (ricordiamo che è stata inserita nel programma olimpico e a Pechino 2022 assegnerà il titolo).finalissimaha guadagnato un margine importante, di oltre un secondo sulle rivali, eha saputo gestire ...

Non ce l'hanno fatta inveceGodino e Filippo Ferrari, arrivati al traguardo rispettivamente ...alla DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 - 2022 di. ...Eliminati inveceGodino e Filippo Ferrari, rispettivamente trentaseiesimo e quarantaduesimo.Ieri c'era stata un po' di delusione mista a rabbia, visti i risultati non esaltanti nella prova individuale e la brutta caduta con infortunio per Omar Visintin. La squadra italiana di snowboardcross ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Con la vittoria di oggi Haemmerle sale a quota 200 punti nella classifica di specialità. Dietro di lui lo statunitense Baumgartner con 140 punti e Omar ...