Sapiens – Un solo pianeta | su Rai3 la nuova puntata del programma presentato da Mario Tozzi

(Di sabato 11 dicembre 2021)nella prima serata di sabato 11 dicembre 2021 continua ad ospitaree la sua ultima interessante fatica televisiva dal titolo– Un. Ladi stagione offre ai telespettatori un viaggio inedito ed inaspettato per cogliere le diverse sfumature del vivere sulla Terra, presentando un modo differente di vedere il nostroe coglierne gli aspetti più veloci, mutevoli e fragili del gigante che ci vive sotto i piedi. Tutto questo sarà al centro del nuovo appuntamento che andrà in onda a partire dalle ore 21:45 con il divulgatore scientifico che ci porterà alla scoperta degli effetti che hanno le nostre azioni sulla vita delTerra.– Un ...

Se anche voi siete amanti della Terra e del suo rapporto con la natura, sappiate che Sapiens è proprio il programma che fa al caso vostro! Cosa ci aspetta dalla puntata di questa sera? È tutto da scoprire. In attesa, però, capiamo qualche cosa in più sulla sua colonna portante. Sono molte le domande cui si proverà a dare risposta nella puntata speciale di "Sapiens" in onda sabato 11 dicembre, alle 21.45 su Rai3. Quello che Mario Tozzi offre ai telespettatori è un viaggio