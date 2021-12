Roma-Spezia streaming gratis e diretta in chiaro? Probabili formazioni e dove vedere il match di Serie A (Di sabato 11 dicembre 2021) Il match Roma-Spezia, valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/22, si disputerà lunedì 13 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi hanno perso il quinto posto a favore di Juventus e Fiorentina, ma vogliono provare a restare aggrappate alle zone alte della classifica: lo Spezia, invece, deve far punti per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Roma-Spezia, Coppa Italia Roma, Mourinho tenta il colpo Marcelo dal Real Madrid. La situazione attuale Roma, Mourinho vuole Boateng per la difesa. La situazione attuale ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Il, valido per la diciassettesima giornata diA 2021/22, si disputerà lunedì 13 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di. I giallorossi hanno perso il quinto posto a favore di Juventus e Fiorentina, ma vogliono provare a restare aggrappate alle zone alte della classifica: lo, invece, deve far punti per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Coppa Italia, Mourinho tenta il colpo Marcelo dal Real Madrid. La situazione attuale, Mourinho vuole Boateng per la difesa. La situazione attuale ...

Advertising

RomaRadio : Inizia il sabato di Roma Radio ?? ?? Rassegna stampa ?? Roma-Spezia, precedenti (...) e curiosità ?? Analisi della gi… - ilRomanistaweb : #Zaniolo, escluse lesioni. E #Felix torna negativo Per la partita contro lo Spezia di lunedì sera l'attacco è anco… - ilpodsport : #Calcio Roma-Spezia, il dilemma di Mou: Shomurodov o Mayoral? I tifosi hanno scelto #ilpodsport - siamo_la_Roma : ??? Sospiro di sollievo per #Zaniolo ?? Salta lo #Spezia per squalifica ma a #Bergamo ci sarà ?? E #Mourinho può so… - mauzbetting : Roma - Spezia 1/5U -