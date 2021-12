Rita Dalla Chiesa contro i rom ladri di case: “Sono fortunati a vivere in Italia. Nessuno gli fa niente” (Di sabato 11 dicembre 2021) Rita Dalla Chiesa a valanga contro i ladri di case rom, che approfittano dell’assenza momentanea soprattutto di gente anziana e sola per impadronirsi delle loro case. E non uscirne più per molto tempo. La conduttrice è ospite fissa della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano. Che da tempo sta conducendo una battaglia contro questo malcostume che non si riesce a scardinare dalle pastoie burocratiche per intervenire e fare giustizia. Come tutta Rete 4. Durante la trasmissione, stavolta di Dritto e Rovescio, il conduttore Del Debbio ha presentato servizi di vicende assurde in un paese civile”. Rita Dalla Chiesa ne ha visti e commentati tantissimi di casi disumani, incorniciati da arroganza e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021)a valangadirom, che approfittano dell’assenza momentanea soprattutto di gente anziana e sola per impadronirsi delle loro. E non uscirne più per molto tempo. La conduttrice è ospite fissa della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano. Che da tempo sta conducendo una battagliaquesto malcostume che non si riesce a scardinare dalle pastoie burocratiche per intervenire e fare giustizia. Come tutta Rete 4. Durante la trasmissione, stavolta di Dritto e Rovescio, il conduttore Del Debbio ha presentato servizi di vicende assurde in un paese civile”.ne ha visti e commentati tantissimi di casi disumani, incorniciati da arroganza e ...

