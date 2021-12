“Quell'albero dietro le spalle…”. Concita De Gregorio lo dice davvero, Crosetto incredulo: gelo in studio sul “Natale” (Di sabato 11 dicembre 2021) Guido Crosetto è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione del fine settimana di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Quest'ultima è stata piuttosto pungente nei confronti dell'imprenditore che ha fondato Fratelli d'Italia, soprattutto in relazione al “Natale conservatore” di Atreju, dove Giorgia Meloni si sta confrontando anche con gli avversari politici. Siccome Crosetto si è presentato in collegamento con un albero di Natale alle sue spalle, la De Gregorio ha colto la palla al balzo per chiedergli se fosse un albero “conservatore o progressista”. La reazione di Crosetto è stata ovviamente stranita, dovuta alla domanda poco convenzionale: “Non lo so, non mi sono neanche posto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Guidoè intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione del fine settimana di La7 condotta da David Parenzo eDe. Quest'ultima è stata piuttosto pungente nei confronti dell'imprenditore che ha fondato Fratelli d'Italia, soprattutto in relazione al “conservatore” di Atreju, dove Giorgia Meloni si sta confrontando anche con gli avversari politici. Siccomesi è presentato in collegamento con undialle sue spalle, la Deha colto la palla al balzo per chiedergli se fosse un“conservatore o progressista”. La reazione diè stata ovviamente stranita, dovuta alla domanda poco convenzionale: “Non lo so, non mi sono neanche posto il ...

