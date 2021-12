Pastorello: «Arthur scelto per Sarri, Bernardeschi può restare alla Juve. Lukaku? Tornerà» (Di sabato 11 dicembre 2021) Federico Pastorello, noto procuratore, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport. Le sue parole sui suoi assistiti Federico Pastorello, noto procuratore, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport. Lukaku – «È il più grande giocatore che ho, Romelu, ma è anche quello che ho “preso” più facilmente…Io ero stato il regista del trasferimento di Conte al Chelsea e Antonio dopo la vittoria del campionato inglese al primo colpo, voleva Lukaku. In quel periodo Romelu giocava nell’Everton: la prima volta ci incontrammo a Londra quasi per caso. Dissi lui che, a mio avviso, Conte sarebbe stato l’allenatore ideale per aiutarlo a compiere un ulteriore salto di qualità. Lukaku, invece, scelse il Manchester United. A distanza di un anno, quando il rapporto con il suo precedente agente era scaduto, mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Federico, noto procuratore, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport. Le sue parole sui suoi assistiti Federico, noto procuratore, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport.– «È il più grande giocatore che ho, Romelu, ma è anche quello che ho “preso” più facilmente…Io ero stato il regista del trasferimento di Conte al Chelsea e Antonio dopo la vittoria del campionato inglese al primo colpo, voleva. In quel periodo Romelu giocava nell’Everton: la prima volta ci incontrammo a Londra quasi per caso. Dissi lui che, a mio avviso, Conte sarebbe stato l’allenatore ideale per aiutarlo a compiere un ulteriore salto di qualità., invece, scelse il Manchester United. A distanza di un anno, quando il rapporto con il suo precedente agente era scaduto, mi ...

