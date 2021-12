Myrta Merlino e Marco Tardelli: "Eravamo amici da 15 anni, poi ci siamo innamorati" (Di sabato 11 dicembre 2021) 'siamo assieme da cinque anni e qualche mese, ma Eravamo già amici da 15 anni '. Ospiti per la prima volta in coppia, Myrta Merlino e Marco Tardelli parlano a ' Verissimo ' della propria relazione. 'È ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) 'assieme da cinquee qualche mese, magiàda 15'. Ospiti per la prima volta in coppia,parlano a ' Verissimo ' della propria relazione. 'È ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Fra qualche ora sarò ospite di Myrta Merlino a #lariachetira. In diretta dalle 12 su La7. - 24Trends_Italia : 1. Fiorentina-Salernitana - 200mille+ 2. Myrta Merlino - 50mille+ 3. Davide Silvestri - 50mille+ 4. Valanga Abetone… - MarioEllul : RT @tempoweb: #MyrtaMerlino lascia tutti a bocca aperta A #Verissimo sparisce la scrivania, il look bomba ?? - tempoweb : #MyrtaMerlino lascia tutti a bocca aperta A #Verissimo sparisce la scrivania, il look bomba ??… - zazoomblog : Chi è lex marito di Myrta Merlino Domenico Arcuri - #marito #Myrta #Merlino #Domenico -