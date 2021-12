Medici: “Colleghi no vax in corsia con tampone? No, solo vaccino dà sicurezza” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Prima del vaccino” anti covid, “nonostante tutti gli strumenti di protezione che avevamo, morivano tra i 60 e gli 80 Medici ogni mese, da quando ci siamo vaccinati la mortalità si è quasi azzerata. Questo dato ci dice tutto. E dice anche che la legge che obbliga alla vaccinazione anti Covid gli operatori sanitari non è casuale: nasce proprio dalla necessità di garantire da una parte la sicurezza dei pazienti e dall’altra quella degli operatori, e ciò non è sempre risolvibile con il sistema dei tamponi”. Così il presidente della federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta, all’Adnkronos Salute, la richiesta avanzata da Giampero Avruscio, presidente della sezione padovana del sindacato dei primari ospedalieri Anpo, di far rientrare i Medici no vax sospesi con obbligo di ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) “Prima del” anti covid, “nonostante tutti gli strumenti di protezione che avevamo, morivano tra i 60 e gli 80ogni mese, da quando ci siamo vaccinati la mortalità si è quasi azzerata. Questo dato ci dice tutto. E dice anche che la legge che obbliga alla vaccinazione anti Covid gli operatori sanitari non è casuale: nasce proprio dalla necessità di garantire da una parte ladei pazienti e dall’altra quella degli operatori, e ciò non è sempre risolvibile con il sistema dei tamponi”. Così il presidente della federazione degli Ordini dei(Fnomceo), Filippo Anelli, commenta, all’Adnkronos Salute, la richiesta avanzata da Giampero Avruscio, presidente della sezione padovana del sindacato dei primari ospedalieri Anpo, di far rientrare ino vax sospesi con obbligo di ...

