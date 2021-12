Mazzarri: «Contro l'Inter dare tutto sul campo» (Di sabato 11 dicembre 2021) “Loro sono bravissimi nel palleggio e in ogni reparto. Dovremo lasciare tutto sul campo, cercando intensità e applicazione con e senza palla. Difficile dire quanto riusciremo a pressare alti, dipenderà anche dall’avversario, noi dovremo essere bravi nelle fasi di transizione, attiva e passiva. Dobbiamo maturare, evitando errori banali che sin qui ci sono costati cari”. Così Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, alla vigilia del match di domani sera Contro l’Inter. “La squadra di Inzaghi non ha bisogno di presentazioni, servirà muovere palla rapidamente, far correre anche loro ogni tanto, il più possibile, togliendo qualche certezza. Ecco perché dico che bisogna migliorare tecnicamente per creare problemi all’avversario di turno”, ha aggiunto. “Al di là di chi gioca, penso che la squadra abbia cambiato ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “Loro sono bravissimi nel palleggio e in ogni reparto. Dovremo lasciaresul, cercando intensità e applicazione con e senza palla. Difficile dire quanto riusciremo a pressare alti, dipenderà anche dall’avversario, noi dovremo essere bravi nelle fasi di transizione, attiva e passiva. Dobbiamo maturare, evitando errori banali che sin qui ci sono costati cari”. Così Walter, tecnico del Cagliari, alla vigilia del match di domani seral’. “La squadra di Inzaghi non ha bisogno di presentazioni, servirà muovere palla rapidamente, far correre anche loro ogni tanto, il più possibile, togliendo qualche certezza. Ecco perché dico che bisogna migliorare tecnicamente per creare problemi all’avversario di turno”, ha aggiunto. “Al di là di chi gioca, penso che la squadra abbia cambiato ...

