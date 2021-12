Ma davvero credete che boicotteranno Qatar 2022? (Di sabato 11 dicembre 2021) E quindi come al solito dopo i gironi di Champions League ci sono quattro squadre inglesi su quattro che vanno agli ottavi, mentre Spagna, Italia e Germania perdono pezzi per strada come se fossero allenate da Pioli. Vinciamo i gironi, tranne quello della Juventus che tanto prima o poi verrà eliminata con annesso psicodramma, e andiamo spediti verso la gloria. È vero, c’è stato quell’inciampo in Europa League del Leicester e quello più grosso in Conference League, la Coppa Uefa degli sfigati, ma giova ricordare che il Tottenham è allenato dall’allenatore più vincente a casa propria e meno vincente in Europa, che è ovviamente italiano. Non dirò che mi dispiace per l’eliminazione del Barcellona, una squadra che al momento finirebbe retrocessa pure in Superlega, però vi confesso di guardare con cinica simpatia a chi crede davvero che sia possibile boicottare i Mondiali in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) E quindi come al solito dopo i gironi di Champions League ci sono quattro squadre inglesi su quattro che vanno agli ottavi, mentre Spagna, Italia e Germania perdono pezzi per strada come se fossero allenate da Pioli. Vinciamo i gironi, tranne quello della Juventus che tanto prima o poi verrà eliminata con annesso psicodramma, e andiamo spediti verso la gloria. È vero, c’è stato quell’inciampo in Europa League del Leicester e quello più grosso in Conference League, la Coppa Uefa degli sfigati, ma giova ricordare che il Tottenham è allenato dall’allenatore più vincente a casa propria e meno vincente in Europa, che è ovviamente italiano. Non dirò che mi dispiace per l’eliminazione del Barcellona, una squadra che al momento finirebbe retrocessa pure in Superlega, però vi confesso di guardare con cinica simpatia a chi credeche sia possibile boicottare i Mondiali in ...

Advertising

CettyPietropao3 : @Stefan565688098 Perché è la spalla di soleil e Signorini non lo permette ma davvero credete che sia il GF di una v… - Jpmd76 : Ma ancora credete che davvero Soleil sia la preferita dal pubblico ???? ma smettiamola e siate più credibili #GFvip - fernandoferret7 : @AndreaNickBosio @Nicoletto1 @aranciolucy @chiccotesta Il solito fumo.... Gli studenti non capiscono un articolo di… - shineelite2 : RT @AngelsOfLove12: Ma davvero credete che gli uomini perdano la testa per donne che giocano a fare le bambole nude? Gli uomini perdono la… - AngelaBarile6 : RT @AngelsOfLove12: Ma davvero credete che gli uomini perdano la testa per donne che giocano a fare le bambole nude? Gli uomini perdono la… -