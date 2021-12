L’ipocrisia come forma di governo (Di domenica 12 dicembre 2021) Avete presente, lo «stupore» del governo Draghi di fronte alla proclamazione dello sciopero generale del 16 dicembre per l’iniquità della legge di bilancio? Non è stupore, è ipocrisia. Sono pienamente consapevoli che la legge di bilancio è limitata e sbagliata di fronte al peso delle diseguaglianze che dilagano con in più la condizione della pandemia, ma è come se dicessero: «Che volete di più?». Malcelata e sottesa alla stupefazione fa capolino L’ipocrisia consapevole, che sbatte sul piatto della bilancia l’attualità … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 dicembre 2021) Avete presente, lo «stupore» delDraghi di fronte alla proclamazione dello sciopero generale del 16 dicembre per l’iniquità della legge di bilancio? Non è stupore, è ipocrisia. Sono pienamente consapevoli che la legge di bilancio è limitata e sbagliata di fronte al peso delle diseguaglianze che dilagano con in più la condizione della pandemia, ma èse dicessero: «Che volete di più?». Malcelata e sottesa alla stupefazione fa capolinoconsapevole, che sbatte sul piatto della bilancia l’attualità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

