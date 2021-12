Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la qualificazione agli spareggi di Youth League, torna il campionato per la Primavera di Chivu… - DiMarzio : .@GenoaCFC, le parole di #Shevchenko dopo la sconfitta nel #DerbyDellaLanterna?? - sportli26181512 : Genoa, dopo il derby Criscito chiede scusa ai tifosi: Il capitano: 'Tutti, io in primis, ci prendiamo le nostre res… - glooit : Genoa: Criscito chiede scusa ai tifosi dopo il derby leggi su Gloo - Luxgraph : Genoa, Criscito chiede scusa ai tifosi dopo il derby -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa dopo

Corriere dello Sport

Così il capitano del, Mimmo Criscito, attraverso i social ha voluto parlare ai tifosila sconfitta nel derby e soprattutto in una situazione di classifica che vede ilal momento in ...L'attaccante, al rientrouno stop di quaranta giorni, ha siglato un gol inutile ai fini del risultato nel derby con la Samp, ma indicativo di come possa essere importante per ilManolo Gabbiadini attacca la Lega Serie A il giorno dopo il derby: che cosa è successo e perché l'attaccante è una furia sui social.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sampdoria, l’esterno polacco Bartosz Bereszynski ha manifestato tutta la sua gioia sui social dopo la vittoria nel derby Bartosz Bereszynski, esterno po ...