“Fatto in casa per voi”: la puntata del 11 dicembre 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Ventiquattresima puntata su Real Time (clicca sulle foto) Pasta alici e olive Seppie alla Emidio Quiche gamberi e funghi Le ricette delle precedenti puntate Bacetti della buonanotte Dolce scendiletto Rotolo per la merenda Taccù col sugo di mamma Pollo in potacchio Cavallucci dolci Pizza finta Pasta tonno e cipolle Torta ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Ventiquattresimasu Real Time (clicca sulle foto) Pasta alici e olive Seppie alla Emidio Quiche gamberi e funghi Le ricette delle precedenti puntate Bacetti della buonanotte Dolce scendiletto Rotolo per la merenda Taccù col sugo di mamma Pollo in potacchio Cavallucci dolci Pizza finta Pasta tonno e cipolle Torta ...

