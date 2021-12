Ezio Greggio | sapete chi è la giovanissima fidanzata? Ex di UeD

Leggi su altranotizia

(Di sabato 11 dicembre 2021)è uno dei personaggi più amati della nostra televisione, in grado di regalarci un sorriso in ogni occasione. Una carriera lunga quarant’anni ed unachi è?-AltranotiziaIl suo papà, Nereo, scomparso qualche anno fa, che aveva fatto la guerra e che per tre anni prigioniero in un campo di concentramento, sognava per lui un futuro sicuro, da impiegato in banca. Un lavoro tranquillo e lo stipendio ogni mese. Mada Cossato ha altro per la testa che “una donna ed un impiego in banca“, come ha cantato Gino Paoli in Quattro amici al bar. Sul finire degli anni ’80 inizia la sua carriera di cabarettista e debutta nella trasmissione ...