“Errori marchiani, buco nell’acqua”: Atalanta, Gasperini distrutto a Bergamo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini nel mirino della critica dopo la sconfitta con il Villareal che è costata l’eliminazione in Champions League. Brucia ancora molto a Bergamo l’eliminazione dell’Atalanta in Champions League. Il girone sembrava alla portata della Dea la quale, invece, nel momento decisivo si è persa commettendo una serie di Errori in difesa e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico dell’nel mirino della critica dopo la sconfitta con il Villareal che è costata l’eliminazione in Champions League. Brucia ancora molto al’eliminazione dell’in Champions League. Il girone sembrava alla portata della Dea la quale, invece, nel momento decisivo si è persa commettendo una serie diin difesa e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Torrenapoli1 : DiLo 5,5 Capita anche a lui, che ringraziamo sempre Oggi anche mediano nel finale Giocatore totale Solito impegno,… - occhiopinocchio : RT @occhiopinocchio: Per questo Milan ci vuole lo psicologo, come si può passare da una partita perfetta con l'Atletico Madrid ad una parti… - saggiope : @MauroV1968 Il fatto è che gli allocchi ignoranti che seguono sta gente non ci arrivano a capire gli errori marchia… - RiccardoMele72 : @FrancescoBube @ilciccio67 Report ha sempre fatto servizi contro la juve anche quando la juve, lo dicono sentenze d… - LadyValentina14 : @giovafilareti Lo vedo stasera. Report ha sempre consulenti molto preparati sui vari argomenti e mi fa strano pensa… -